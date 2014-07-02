Lanza pulverizadora, 840 mm, giratoria

Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

Tubos pulverizadores en diferentes longitudes. Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Protectores de asa ergonómicos que garantizan un manejo y aislamiento óptimos. Giratorios en ángulo de 360º bajo presión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Longitud (mm) 840
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme M22 x 1,5
Empuñadura giratoria
Peso (con embalaje) (kg) 0,9