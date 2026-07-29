Limpiadora de superficies FRV 50 Me
Limpieza de superficies con aspiración automática del agua sucia para superficies especialmente grandes: esto es lo que significa la FRV 50 Me. Limpieza con agua caliente de hasta 85 °C. La FRV 50 Me dispone de una manguera de aspiración de 10 m resistente a temperaturas elevadas hecha de poliuretano. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad. El kit de boquillas específico para el equipo debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Color
|plata
|Peso (con embalaje) (kg)
|16,9
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Accesorios
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