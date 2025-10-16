Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30
La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
La potente escoba de exterior PS 30 proporciona unos resultados de limpieza brillantes en las superficies más diversas. De ello se encargan tres boquillas de alta presión que eliminan la suciedad incrustada. La PS 30 es el ayudante ideal a la hora de realizar una limpieza fiable de superficies pequeñas y medianas, al igual que para escaleras y esquinas. El cabezal de cepillos gira 360° para llegar a lugares de difícil acceso. Todas las superficies lisas se pueden secar después de la limpieza con el labio para suciedad integrado. De esta forma se eliminan rápidamente los restos de agua sucia y las superficies vuelven a estar listas para ser utilizadas. Esta combinación de chorro a alta presión y presión manual del cepillo arrincona con su poder de limpieza a todas los cepillos convencionales y se puede combinar con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7.
Características y ventajas
Tres boquillas de alta presión integradasPotente limpieza a alta presión con resultados brillantes.
Labio de secado integrado e intercambiableRetira rápidamente el agua sucia con el labio de secado intercambiable.
Cabezal de cepillo con giro a 360°Llega fácilmente a los lugares más difíciles.
Anillo de cerdas
- Protección contra salpicaduras.
Forma compacta
- Su forma ágil y compacta facilita la limpieza de esquinas y bordes sin salpicaduras.
Limpieza potente con alta presión:
- La suciedad incrustada se elimina de forma fiable en las superficies más diversas.
Combinación de chorro de alta presión y presión manual sobre el cepillo
- Poder de limpieza imbatible en comparación con los cepillos convencionales.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|744 x 293 x 769
Campos de aplicación
- Escaleras
- Terraza
- Garaje
- Muros de piedra y de jardín
- Balcón
- Caminos
- Entradas (de patio)
