Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5
Manguera de alta presión (DN 8) de 10 m de longitud resistente a temperaturas de hasta 155 °C. Ideal para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher.
Manguera de alta presión (DN 8) de diez metros de longitud con robustas boquillas de latón y rosca M 22 × 1,5 en ambos extremos para la conexión de pistola y equipo. Apta para presiones de hasta 315 bares y para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher, también los equipos de agua caliente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|315
|Longitud (m)
|10
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5