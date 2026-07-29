Manguera de alta presión (DN 8) de diez metros de longitud con robustas boquillas de latón y rosca M 22 × 1,5 en ambos extremos para la conexión de pistola y equipo. Apta para presiones de hasta 315 bares y para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher, también los equipos de agua caliente.