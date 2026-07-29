Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión (DN 6), 10 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas. Recomendada para el sector alimentario. Con el rápido y estable acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.
DN 6 / 155 °C / 250 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|10
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,6