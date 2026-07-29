Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 10 m, máx. 140 bar

Mangueras de alta presión particularmente flexibles para la limpieza interior de tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R 1/8).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 140
Rosca de empalme EASY!Lock
Longitud (m) 10
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.