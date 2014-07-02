Mangueras de aspiración

Kärcher Conexión de la manguera

Conexión de la manguera

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Kärcher Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)

Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)

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Kärcher Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)

Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)

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Kärcher Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono

Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono

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