Mezcla e inyectores

Kärcher Inyector de detergente

Inyector de detergente

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Kärcher Set de boquillas específico para la ref. 4.637-033.0

Set de boquillas específico para la ref. 4.637-033.0

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Kärcher Acoplamiento de boquilla para la ref. 4.637-032.0

Acoplamiento de boquilla para la ref. 4.637-032.0

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