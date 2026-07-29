Gracias al sistema con cintas de sujeción, el paño de microfibra puede cambiarse y fijarse con total facilidad a la botella pulverizadora. Dado que contiene muchas fibras abrasivas, la esponja es apropiada sobre todo para la limpieza de las ventanas exteriores. El rascador de suciedad incluido permite eliminar incluso la suciedad más resistente de los cristales de las ventanas.