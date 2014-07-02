Pincel aspirador

Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 × 45 mm. 

Gracias al pincel aspirador regulable en DN 35 de Kärcher, el ángulo de inclinación del cepillo se adapta a la superficie a limpiar. De esta forma, el pincel aspirador con cerdas de plástico de alta calidad amplía los posibles ámbitos de empleo del aspirador y mejora el resultado de aspiración. Idóneo, por ejemplo, para la limpieza de muebles, de revestimientos de pared realizados en madera o en piedra natural, de zócalos o también de accesorios durante la limpieza del interior de vehículos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar (mm) 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 70
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 115 x 50 x 70
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