La boquilla para ranuras es un práctico accesorio para la extracción mediante pulverización en lugares de difícil acceso y espacios estrechos, apto para todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6. En muebles tapizados y en el coche, se consiguen los mejores resultados de limpieza aún más cómodamente y sin esfuerzo. La boquilla estrecha pulveriza a presión la solución limpiadora en las fibras y la vuelve a aspirar junto con la suciedad desprendida. La suciedad y los olores se eliminan eficazmente.