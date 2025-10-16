SE Boquilla para ranuras
La práctica boquilla para ranuras como accesorio de las lava-aspiradoras permite la extracción mediante pulverización incluso en lugares de difícil acceso y en espacios estrechos de muebles tapizados o en el coche.
La boquilla para ranuras es un práctico accesorio para la extracción mediante pulverización en lugares de difícil acceso y espacios estrechos, apto para todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6. En muebles tapizados y en el coche, se consiguen los mejores resultados de limpieza aún más cómodamente y sin esfuerzo. La boquilla estrecha pulveriza a presión la solución limpiadora en las fibras y la vuelve a aspirar junto con la suciedad desprendida. La suciedad y los olores se eliminan eficazmente.
Características y ventajas
Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Función de aspiración de lavadoVersátil incluso en zonas estrechas o de difícil acceso.
Tecnología probada de extracción mediante pulverización de KärcherPara un resultado de limpieza óptimo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|241 x 44 x 65
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)