Ideal para la limpieza diaria, es práctico y fácil de usar, con un montaje rápido e intuitivo que aporta comodidad y modernidad a tu rutina de limpieza. Ligero y compacto, es fácil de usar y guardar, siempre a mano para limpiar. Su función 2 en 1 permite su uso vertical y manual, lo que proporciona versatilidad de limpieza, y sus accesorios facilitan diversas aplicaciones. Incorpora tubos de extensión que permiten limpiar zonas de difícil acceso. Permite una limpieza libre y se puede usar sin necesidad de una toma de corriente.