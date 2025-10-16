Aspiradora VCL 3 CORDLESS
El aspirador vertical VC 3, ideal para la limpieza diaria, práctico y de fácil manejo, con montaje rápido e intuitivo, aportando practicidad y modernidad en tu rutina de limpieza con libertad, ya que funciona con batería.
Ideal para la limpieza diaria, es práctico y fácil de usar, con un montaje rápido e intuitivo que aporta comodidad y modernidad a tu rutina de limpieza. Ligero y compacto, es fácil de usar y guardar, siempre a mano para limpiar. Su función 2 en 1 permite su uso vertical y manual, lo que proporciona versatilidad de limpieza, y sus accesorios facilitan diversas aplicaciones. Incorpora tubos de extensión que permiten limpiar zonas de difícil acceso. Permite una limpieza libre y se puede usar sin necesidad de una toma de corriente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Volumen de depósito para suciedad (ml)
|500
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 81
|Intensidad acústica (dB/A)
|81
|Frecuencia (Hz)
|60
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,8
Scope of supply
- Material de la manguera de aspiración: Metal
- Boquilla para suelos
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
