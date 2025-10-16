Aspiradora VCL 3 CORDLESS

El aspirador vertical VC 3, ideal para la limpieza diaria, práctico y de fácil manejo, con montaje rápido e intuitivo, aportando practicidad y modernidad en tu rutina de limpieza con libertad, ya que funciona con batería.

Ideal para la limpieza diaria, es práctico y fácil de usar, con un montaje rápido e intuitivo que aporta comodidad y modernidad a tu rutina de limpieza. Ligero y compacto, es fácil de usar y guardar, siempre a mano para limpiar. Su función 2 en 1 permite su uso vertical y manual, lo que proporciona versatilidad de limpieza, y sus accesorios facilitan diversas aplicaciones. Incorpora tubos de extensión que permiten limpiar zonas de difícil acceso. Permite una limpieza libre y se puede usar sin necesidad de una toma de corriente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Volumen de depósito para suciedad (ml) 500
Nivel de presión acústica (dB/A) máx. 81
Intensidad acústica (dB/A) 81
Frecuencia (Hz) 60
Peso con embalaje incluido (kg) 1,8

Scope of supply

  • Material de la manguera de aspiración: Metal
  • Boquilla para suelos
  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para tapicerías
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.