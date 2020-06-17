La aspiradora en seco y húmedo WD 3 V-17/6/20 Car es superpotente, energéticamente eficiente y compacta, con tan solo 1000 vatios de potencia absorbida . El equipo destaca por una boquilla para coches, una boquilla para ranuras extralarga y un pincel aspirador con cerdas blandas y duras. Tanto si se trata de superficies delicadas, como salpicaderos; zonas muy sucias, como el espacio para los pies; grandes superficies, como el maletero; o zonas estrechas entre los asientos, gracias a los cepillos y las boquillas especiales se puede limpiar a fondo cualquier zona del interior del vehículo sin esfuerzo. Mediante el asa extraíble es posible insertar los cepillos y boquillas directamente en la manguera de aspiración, lo que permite un trabajo sin esfuerzo en espacios reducidos. Está equipado con un depósito de plástico robusto y resistente a los golpes de 17 litros, un cable de 6 metros y una manguera de aspiración de 2 metros con asa extraíble, boquilla para suelos con clips, boquilla para ranuras, filtro de cartucho y bolsa de filtro de fieltro. El filtro de cartucho de una pieza permite aspirar suciedad húmeda y seca sin necesidad de cambiarlo. Otras características: posibilidaddealmacenamiento en el cabezal del equipo, práctica función de soplado, sistema de cierre «Pull & Push» para abrir y cerrar fácilmente el depósito y asa de transporte con forma ergonómica.