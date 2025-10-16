Aspiradora WDL 1
La aspiradora en seco y húmedo Kärcher WDL 1 es la solución perfecta para limpiar tu hogar de forma eficiente. Con tres funciones en un solo producto, la WDL 1 es la compañera ideal para aspirar polvo, líquidos y soplar. Tiene el mayor alcance de su categoría, con un total de 7,5 metros, lo que permite limpiar sin necesidad de cambiar de toma de corriente. La aspiradora WDL 1 incluye un kit de boquillas para diversas aplicaciones, como suelos, sofás, esquinas, debajo de los muebles, alfombras y mucho más.
La aspiradora en seco y húmedo WDL 1 es la compañera ideal para la limpieza diaria. Con un diseño ligero y compacto, incluye un completo kit de accesorios: un filtro de tela lavable, tubos de extensión y varias boquillas para diferentes usos dentro y fuera del hogar, como dormitorios, cocinas, garajes e incluso jardines y zonas de piscina, con función de soplador. Cuenta con un depósito de 10 litros, un soporte para accesorios que mantiene todo limpio y organizado, y un alcance total de 7,5 metros, el mayor de su categoría.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|2,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|293 x 321 x 364
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.