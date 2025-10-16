Aspirador en seco y húmedo NT 15/1 Black Edition
Desarrolladas para satisfacer las necesidades profesionales, las aspiradoras en seco y húmedo de Karcher, además de presentar el mejor rendimiento en la limpieza a gran escala, tienen los mejores precios del mercado. Ideal para hoteles, restaurantes y hospitales, entre otro tipo de establecimientos, el aspirador Karcher NT 15/1 también es silencioso, con solo 91 dB. Reconocida por la excelencia de sus productos de línea profesional, Karcher es una marca consolidada y cuenta con la aprobación del público, que puede contar con aspiradoras innovadoras desarrolladas a partir de las tecnologías más avanzadas disponibles en el mercado. Con un motor potente e innovador, se trata de un aspirador en seco y húmedo de alto rendimiento, con tecnología que no permite pérdidas de succión, además de contar con un sistema de filtrado de máxima eficiencia. Diseñado por los principales expertos del mercado, el aspirador Karcher NT 15/1 está equipado con un filtro especial fabricado en tejido lavable, lo que facilita la eliminación de los residuos que se acumulan en el interior del aparato. ¡Perfecto para una fácil limpieza y mantenimiento!
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 230
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|25
|Vacío (mbar)
|150
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Longitud del cable (m)
|1,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|91
|Ancho de trabajo (mm)
|310
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|354 x 342 x 457
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro textil / de membrana lavable
Equipamiento
- Empuñadura: normal
Accesorios
