Podlahová péče na kámen mat/linoleum/PVC RM 532, 1l
Optimální péče a perfektní ochrana pro matné plastové podlahy a matné podlahy z přírodního kamene, linoleum a PVC. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|100 x 100 x 215
Vlastnosti
- Optimální péče a ochrana
- Osvěžuje
- Propůjčuje matný lesk
- Dobře leštitelný
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
- Matné podlahy z umělého nebo přírodního kamene
- Linoleum
- PVC podlahy