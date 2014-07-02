Podlahová péče na kámen mat/linoleum/PVC RM 532, 1l

Optimální péče a perfektní ochrana pro matné plastové podlahy a matné podlahy z přírodního kamene, linoleum a PVC. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Optimální péče a ochrana
  • Osvěžuje
  • Propůjčuje matný lesk
  • Dobře leštitelný
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Podlahová péče na kámen mat/linoleum/PVC RM 532, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Matné podlahy z umělého nebo přírodního kamene
  • Linoleum
  • PVC podlahy