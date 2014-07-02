Podlahová péče na parkety voskované/s olejovo-voskovým finišem RM 530, 1l

Optimální péče a perfektní ochrana pro voskované dřevěné podlahy nebo dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finišem. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdit, nenanášejte na ně žádnou vodu, nešoupejte na nich žádný nábytek, nevstupujte na ně s botami. Chraňte přípravek před mrazem.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Optimální péče a ochrana
  • Osvěžuje
  • Propůjčuje matný lesk
  • Dobře leštitelný
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
  • Voskované dřevěné podlahy
  • Dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finishem