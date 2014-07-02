Podlahová péče na parkety voskované/s olejovo-voskovým finišem RM 530, 1l
Optimální péče a perfektní ochrana pro voskované dřevěné podlahy nebo dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finišem. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdit, nenanášejte na ně žádnou vodu, nešoupejte na nich žádný nábytek, nevstupujte na ně s botami. Chraňte přípravek před mrazem.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|6
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|100 x 100 x 215
Vlastnosti
- Optimální péče a ochrana
- Osvěžuje
- Propůjčuje matný lesk
- Dobře leštitelný
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
- Voskované dřevěné podlahy
- Dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finishem