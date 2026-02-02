Koncentrát na čištění skel s vůní bílé lilie RM 500, 750ml
Čistič skel v koncentrátu pro čištění všech voděodolných hladkých povrchů bez zanechávání šmouh. Odstraňuje i odolné nečistoty jako mastný film, hmyz, kožní maz a emisní znečištění.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|750
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|67 x 67 x 260
Vlastnosti
- Čištění beze šmouh
- Mimořádně šetrný k materiálům
- Příjemná vůně.
- Dobrá smáčivost
- Použitelný i pro manuální zpracování.
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Skleněné stoly
- Sprchové kouty