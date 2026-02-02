Koncentrát na čištění skel s vůní bílé lilie RM 500, 750ml

Čistič skel v koncentrátu pro čištění všech voděodolných hladkých povrchů bez zanechávání šmouh. Odstraňuje i odolné nečistoty jako mastný film, hmyz, kožní maz a emisní znečištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 750
Rozměry (D x Š x V) (mm) 67 x 67 x 260
Vlastnosti
  • Čištění beze šmouh
  • Mimořádně šetrný k materiálům
  • Příjemná vůně.
  • Dobrá smáčivost
  • Použitelný i pro manuální zpracování.
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Skleněné stoly
  • Sprchové kouty