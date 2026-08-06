RM 500 Přírodní čistič skel, 500ml
Ideální pro čistotu bez šmouh. Přírodní čistič skla RM 500N s přírodním složením čistí všechny voděodolné, hladké povrchy a odstraňuje odolné nečistoty.
Přírodní čistič skla RM 500N je ideálním řešením pro čistotu bez šmouh na všech voděodolných, hladkých površích. Díky svému přírodnímu složení zajišťuje tento čistič skla bezchybný lesk. Bez námahy odstraní i ty nejodolnější nečistoty, jako jsou mastné skvrny, zbytky hmyzu, kožní maz a emise. Ať už se jedná o okna, zrcadla, skleněné stoly nebo sprchové kouty – tento čistič poskytuje působivé výsledky na všech hladkých, voděodolných površích. Receptura neobsahuje žádné přidané silikony, fosfáty ani barviva. Vychutnejte si zářivou čistotu s čistým svědomím. RM 500N je vhodný pro všechny vysavače oken a robotické čističe oken Kärcher a lze jej také použít ručně. Receptura, speciálně vyvinutá pro použití se zařízeními Kärcher, má obzvláště dobré smáčecí vlastnosti, rozpouští nečistoty a udržuje je v suspenzi, dokud nejsou odsáty.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
Vlastnosti
- Čistí přirozeně a účinně díky více než 99 % složek přírodního původu
- Bez mikroplastů, silikonů, nanomateriálů, fosfátů a barviv
- Čištění beze šmouh
- Mimořádně šetrný k materiálům
- Dobrá smáčivost
- Použitelný i pro manuální zpracování.
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Dělená okna
- Zrcadla
- Skleněné stoly
- Sprchové kouty