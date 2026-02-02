Univerzální čistič povrchů RM 508, 500ml
Koncentrát univerzálního čističe povrchu lze použít v celé domácnosti, rychle a bez šmouh. Je vhodný pro všechny voděodolné povrchy.
Pro lesklé povrchy v celém domě: Koncentrát vícelúčelového čističe povrchu RM 508 lze použít v celé domácnosti a účinně odstraňuje mastnotu a usazeniny, jako jsou skvrny od potravin. Koncentrát čisticího prostředku dosahuje výsledku rychleschnoucího čištění bez šmouh na všech vodotěsných površích, jako jsou pracovní desky, koupelnové dlaždice, podlahy a čela nábytku.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- čištění povrchů