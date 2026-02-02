Univerzální čistič povrchů RM 508, 500ml

Koncentrát univerzálního čističe povrchu lze použít v celé domácnosti, rychle a bez šmouh. Je vhodný pro všechny voděodolné povrchy.

Pro lesklé povrchy v celém domě: Koncentrát vícelúčelového čističe povrchu RM 508 lze použít v celé domácnosti a účinně odstraňuje mastnotu a usazeniny, jako jsou skvrny od potravin. Koncentrát čisticího prostředku dosahuje výsledku rychleschnoucího čištění bez šmouh na všech vodotěsných površích, jako jsou pracovní desky, koupelnové dlaždice, podlahy a čela nábytku.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Oblasti použití
  • čištění povrchů