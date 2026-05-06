Přírodní čistič kol RM 640N eko, 500ml

Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách.

Praktický ruční čistič kol RM 640N s ergonomickou stříkací hlavicí a kompaktní lahví (0,5 l) usnadňuje každodenní údržbu jízdních kol včetně elektrokol, horských či silničních modelů. Složení z obnovitelných a přírodních složek je šetrné k materiálům, jako je karbon, hliník nebo guma, a zároveň dodává kolu nový lesk. Prostředek je snadno oplachovatelný, což šetří vodu a zjednodušuje použití.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Vlastnosti
  • Složení s více než 99 % složek přírodního původu spolehlivě odstraňuje nečistoty, které se obvykle vyskytují na kolech, jako je prach, bláto atd.
  • Neobsahuje žádné kyseliny, rozpouštědla, barviva, vonné látky ani silikony.
  • Testováno na materiálovou kompatibilitu s karbonem, hliníkem, gumou atd.
  • Použité povrchově aktivní látky jsou 100% rostlinného původu a neobsahují žádné povrchově aktivní látky na bázi minerálních olejů.
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Ergonomická stříkací hlava pro rovnoměrné, rozsáhlé použití a nízkou spotřebu
Přírodní čistič kol RM 640N eko, 500ml
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Jízdní kola