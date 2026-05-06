Přírodní čistič kol RM 640N (koncentrát) eko, 500ml
Koncentrát čističe jízdních kol pro použití s pěnovými tryskami středotlakých a nízkotlakých čističů Kärcher a jako náplň čističe v lahvi. Vytvoří až 2 l čisticího prostředku pro ruční aplikaci.
Koncentrát čisticího prostředku na jízdní kola RM 640N.: tento koncentrát, vyrobený z více než 99 % přírodních surovin, vytvoří až 2 litry čisticího prostředku pro ruční aplikaci. Je ideální pro použití s pěnovými tryskami středotlakých a nízkotlakých čističů Kärcher (modely OC a KHB) a umožňuje čtyřnásobné doplnění lahve s rozprašovačem (č. produktu 6.296-288.0). Vhodný pro elektrokola, horská i závodní kola apod. Díky testované kompatibilitě je šetrný k choulostivým materiálům, jako je karbon či guma. Účinně rozpouští nečistoty a zároveň se snadno oplachuje s minimální spotřebou vody.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
Vlastnosti
- Složení s více než 99 % složek přírodního původu spolehlivě odstraňuje nečistoty, které se obvykle vyskytují na kolech, jako je prach, bláto atd.
- Neobsahuje žádné kyseliny, rozpouštědla, barviva, vonné látky ani silikony.
- Testováno na materiálovou kompatibilitu s karbonem, hliníkem, gumou atd.
- Použité povrchově aktivní látky jsou 100% rostlinného původu a neobsahují žádné povrchově aktivní látky na bázi minerálních olejů.
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Jako náplň do přírodního čističe jízdních kol - lahvičku s rozprašovačem lze naplnit až čtyřikrát, čímž se šetří obal.
- Vhodné pro použití s pěnovými tryskami středotlakých a nízkotlakých čističů Kärcher.
- Koncentrát, který lze ředit vodou, rychle rozpouští nečistoty a lze jej pak opláchnout s malým množstvím vody - což má menší dopad na životní prostředí.
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
