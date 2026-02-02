Otryskávací prostředek, 25kg

Jemný otryskávací prostředek k odstranění rzi/barvy. Zrnitost: 0,2-0,8 mm. Vhodný pro čištění kabřince, cihel, pískovce, teraza, oceli, bronzu, tvrdého dřeva nebo betonu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 25
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 25,1
Vlastnosti
  • K ošetření povrchu s nepatrnou strukturou
  • Pro odstranění starého laku a rzi
  • Jemná zrnitost 0,2 - 0,8 mm
  • Zpracování v systémech a stříkacích pistolích Kärcher
  • Tryskací prostředek z hliníkového silikátu
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
Otryskávací prostředek, 25kg
Oblasti použití
  • Kabřinec
  • Cihla
  • Ocel
  • Tvrdé dřevo
  • Beton
Příslušenství