Otryskávací prostředek, 25kg
Jemný otryskávací prostředek k odstranění rzi/barvy. Zrnitost: 0,2-0,8 mm. Vhodný pro čištění kabřince, cihel, pískovce, teraza, oceli, bronzu, tvrdého dřeva nebo betonu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (kg)
|25
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|25,1
Vlastnosti
- K ošetření povrchu s nepatrnou strukturou
- Pro odstranění starého laku a rzi
- Jemná zrnitost 0,2 - 0,8 mm
- Zpracování v systémech a stříkacích pistolích Kärcher
- Tryskací prostředek z hliníkového silikátu
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
- Kabřinec
- Cihla
- Ocel
- Tvrdé dřevo
- Beton