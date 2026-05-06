Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N, 1l
Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N s 98 % přírodních složek účinně čistí všechny materiály. Ideální pro vysokotlaké čističe.
Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N spolehlivě odstraňuje nečistoty v okolí vašeho domu. Speciální složení je založeno na tenzidech ze 100 % rostlinných a obnovitelných surovin, což umožňuje šetrné čištění materiálů. Díky neutrálnímu pH je čisticí prostředek vhodný i pro citlivé povrchy. Záměrně neobsahuje žádné přidané barviva, zatímco jemná citrusová vůně zajišťuje příjemnou svěžest. Koncentrovaná gelová konzistence je ideální pro použití s vysokotlakými čističi Kärcher a zaručuje rychlý a důkladný výsledek čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|6
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|100 x 100 x 215
Vlastnosti
- Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- G 4.10 M s benzinovým pohonem
- G 7.10 M s benzinovým pohonem
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Power Control Car
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 eco!ogic Home T250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.530 T400 Special Edition
- K 5.600
- K 5.600 T 200
- K 5.610 T250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.800 eco!ogic
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.650
- K 7.650 T400 *EU
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- K 7.800 eco!ogic
Oblasti použití
- Oblasti kolem domu a zahrady