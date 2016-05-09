Ocenění
Přístroje Kärcher jsou každoročně porovnávány a testovány mnoha různými testovými magazíny a portály s produkty jiných výrobců.
Ocenění 2026
Parní mop SC 3 Upright získat ocenění dTest 2026
Kärcher SC 3 Upright EasyFix 1.513-530.0 získal ocenění nejvyšší kvalit v nezávislém testu dTest.
Parní vysavač SCV 4 s certifikátem pro alergiky ECARF
Hledáte skutečně efektivní řešení pro alergiky? Parní vysavače s mezinárodně uznávaným certifikátem ECARF aktivně odstraňují prach, pyly a roztoče z koberců i okolního vzduchu. Spolehněte se na technologii, která prokazatelně zlepšuje kvalitu života při astmatu i senné rýmě.
Ocenění 2025
Tepovače nyní s certifikátem pro alergiky ECARF
Vybrané tepovače Kärcher (řada SE) nově získaly prestižní certifikát kvality ECARF. Tato certifikace potvrzuje, že naše technologie hloubkového čištění účinně odstraňuje skryté alergeny, jako jsou roztoči, pyly, plísně a zvířecí srst.
HMI Modul pro FC 8 Smart s oceněním
Ovládací modul pro podlahovou myčku FC 8 Smart získal díky svému intuitivnímu ovládání, hmatové zpětné vazbě a bezproblémovému používání ocenění od iF Design Award.
eco!Booster Family s oceněním iF Design Award
Příslušenství k tlakovým myčkám eco!Booster, které šetří vodu, zkracují práci a zvyšují efektivitu práce získalo ocenění iF Design Award.
Aku vysavače na mokré a suché nečistoty WD 4-18 Dual s oceněním!
Víceúčelové vysavače na baterie WD 4-18 obdržely díky své praktičnosti ocenění od iF Design Award!
Mobilní tlaková myčka OC 4 získala ocenění!
Mobilní tlaková myčka OC 4 získala díky svému desginu a praktičnosti ocenění iF Design Award.
HMI Modul pro FC 8 Smart s oceněním
Ovládací modul pro podlahovou myčku FC 8 Smart získal díky svému intuitivnímu ovládání, hmatové zpětné vazbě a bezproblémovému používání ocenění i od Red Dot Design!
eco!Booster Family s oceněním Red Dot Design
Příslušenství k tlakovým myčkám eco!Booster, které šetří vodu, zkracují práci a zvyšují efektivitu práce získalo ocenění i od Red Dot Design.
Ocenění 2024
Mobilní tlaková myčka OC 3 foldable s oceněním GOLD!
Jen málo značek dosáhne takové prominentnosti, že se jejich jméno stane slovesem. Kärcher si tuto čest zaslouží, jeho jméno je synonymem pro tlakové čističe. Pokud si myslíte, že takový úspěch nenechává nic jiného než se zbavit, zamyslete se znovu! Superkompaktní a snadno přenosný OC 3 Foldable posouvá tlakové čističe na nové úrovně – doslova!
Aku tepovač SE 3-18 Compact s oceněním iF Design
Aku tepovače pro domácnost SE 3-18 Compact si díky své praktičnosti zasloužili ocenění iF Design Award!
Mobilní tlaková myčka OC 6-18 Premium s oceněním!
To nejlepší na vše cesty! Aku mobilní tlaková myčka OC 6-18 Premium nyní navíc získala ocenění iF Design Award!
Ocenění 2023
Tyčové vysavače VC Cordless Family s oceněním Red Dot Design!
Aku tyčové vysavače řady VC Cordless Family obdržely ocenění Red Dot Design.
Tlakové myčky K2–K7 s oceněním!
Díky své praktičnosti a designu získaly tlakové myčky K2–K7 ocenění Red Dot Design!
Tlakové myčky K2–K7 s oceněním!
Nová řada tlakových myček K2–K7 obdržela navíc o ocenění od iF Design Award!
Ocenění 2022
Vysavače na mokré a suché vysávání WD 2 - WD 6
Víceúčelové vysavače WD 2 - WD 6 byly oceněni iF Design Award 2022!
Parní mop SC 2 Upright EasyFix dostal ocenění iF Design
Parní mop SC 2 Upright EasyFix byl ocenění díky své jednoduchosti a praktičnosti!
Ocenění 2021
Podlahová myčka FC 7 Cordless obdržela Red Dot Design Award
Oblíbená podlahová myčka FC 7 Cordless obdržela ocenění Red Dot Design Award!
Známý barevný a designový jazyk produktů Kärcher je důsledně převzat i u podlahového čističe FC 7. Jeho sofistikovaná technologie umožňuje pohodlné a efektivní používání.
Tlaková myčka K Mini byla oceněna Red Dot Design!
Malá tlaková myčka K Mini dostala díky svému praktickému designu ocenění Red Dot Design!
Tato překvapivě kompaktní tlaková myčka nabízí vysokou úroveň funkčnosti. Její design vyjadřuje kvalitu použití a povědomí o značce.
Ocenění 2020
Parní moc SC 3 Upright Easy Fix obdržel ocenění iF Design
SC 3 Upright Easy Fix: parní mop, který díky svému designu a praktičnosti obdržel cenu iF Design!
Ocenění 2019
Podlahová myčka FC 3 Cordless Premium obdržela cenu Red Dot Design
Díky své kvalitě a praktičnosti dostala podlahová myčka FC 3 Cordless Premium cenu Red Dot Design. Jako moderní alternativa k mokrým mopům přesvědčuje výrazný akumulátorový čistič tvrdých podlah FC 3 Cordless Premium vysokou kvalitou použití.
Podlahová myčka FC 3 Cordless obdržela ocenění iF Design
Podlahová myčka FC 3 Cordless obdržela ocenění iF Design!
Ruční tlaková myčka KHB 5 Battery obdržela ocenění iF Design
Tlakový čistič KHB 5 Battery pracuje bez složitého napájecího kabelu a je vždy připraven k použití bez velké přípravy. Díky své praktičnosti obdržel čistič ocenění iF Design.
Ocenění 2018
Parní čistič SC 2 Deluxe obdržel cenu Red Dot Design
Za praktický design a snadné ovládání byl oceněn Parní čistič SC 2 Deluxe. Tento parní čistič úspěšně realizuje prostorově úsporné produktové řešení, které přesvědčí jak svým použitím, tak vzhledem.
Podlahová myčka FC 5 obdržela ocenění iF Design
Podlahová myčka FC 5 obdržela ocenění iF Design!
Ocenění 2017
Podlahová myčka FC 5 obdržela cenu Red Dot Design
Podlahová myčka FC 5 díky svému praktickému využití obdržela cenu Red Dot. Závěrečné hodnocení: Výrazné barvy a funkčně a ergonomicky propracovaný design dodávají tomuto čističi tvrdých podlah jeho osobitý charakter.
Ocenění 2016
Ocenění 2015
Nejlepší výsledky testu pro SC 1 Premium Floor Kit
Nejlepší výsledky v testu pro parní čistič SC 1 Premium Floor Kit. Testující časopisu freundin Trend Lounge daly svou domácnost do pucu snadno, rychle a naprosto bez chemikálií.
Parní čistič SC 1 obdržel nejvyšší známku "velmi dobře"
Ve vydání kutilského magazínu "selbst ist der Mann" 11/2015 se objevila zpráva o parním čističi SC 1 Premium Floor Kit. Přístroj byl otestován redakcí a získal nejvyšší známku "velmi dobře". ZÁVĚR redakce: "Přesvědčivý poměr cena-výkon".
Vítěz testu: Multifunkční vysavač WD 6 Premium
Multifunkční vysavač WD 6 P Premium se stal vítězem testu časopisu "selbst ist der Mann". Závěr redakce: "Fazit der Redaktion: "Naše jasné doporučení si zaslouží vysavač WD 6 Premium od společnosti Kärcher, neboť jako jediný vysavač v našem testu získal celkovou známku velmi dobře."
Ocenění Preistipp: Multifunkční vysavač WD 3 P
Multifunkční vysavač WD 3 P společnosti Kärcher byl testován časopisem "selbst ist der Mann" a získal ocenění "Preistipp".
Nejvyšší známka "Velmi dobře": Bateriový okenní vysavač WV 5 Premium
Bateriový okenní vysavač WV 5 Premium dosáhl v praktickém testu časopisu "selbst ist der Mann" známky "Velmi dobře" a získal pět z pěti hvězdiček, a tím plného počtu bodů.
"Velmi dobře - selbst ist der Mann": Zavlažovací automat WT 5
Zavlažovací automat WT 5 dosáhl v praktickém testu časopisu "selbst ist der Mann" pěti hvězdiček z pěti možných, a tím i plný počet bodů.
Parní čistič SC 1 Floor Kit: Známka 1,4 a "DOPORUČENÍ"
Ve vydání časopisu "Heimwerker Praxis" červenec/srpen 2015 byl testován náš parní čistič SC 1 a získal známku 1,4 a v základní třídě ocenění "DOPORUČENÍ" časopisu Heimwerker Praxis.
Bateriový okenní vysavač WV 5 Plus: Známka 1,3 od časopisu "Heimwerker Praxis"
Ve vydání časopisu "Heimwerker Praxis" červenec/srpen 2015 byl bateriový okenní vysavač WV 5 Plus společnosti Kärcher oceněn známkou 1,3.
Vítěz testu "Praktický test": Vysokotlaký čistič K 2 Premium Home
V testování vysokotlakých čističů časopisem "selbst ist der mann" se stal vítězem vysokotlaký čistič Kärcher K 2 Premium Home. Přesvědčí Vás především svou redukcí tlaku na pracovním nástavci. Tuto možnost nenabízel žádný ze sedmi testovaných vysokotlakých čističů.
Stiftung Warentest: Vysavač VC 6 Premium
Ve vydání 06/2015 časopisu "Stiftung Warentest" obsadil náš vysavač VC 6 Premium s celkovou známkou 2,0 (dobře) druhé místo.
Vysavače WD-řady v testu časopisu "Haus & Garten-Test"
V časopise Haus & Garten Test (vydání 03/2015) se objevila recenze multifunkčních vysavačů. Vysavač WD 3 Premium (dobře - 1,5) je vítězem testu, vysavač WD 6 P Premium získal hodnocení "velmi dobře" se známkou 1,4.
"Výrobek roku 2015": Vysokotlaký čistič K 4 Premium eco!ogic Home
Ve čtenářském hlasování časopisu "Heimwerker Praxis" byl zvolen za "Výrobek roku 2015" vysokotlaký čistič Kärcher K 4 Premium eco!ogic Home!
"Výrobek roku 2014/2015": Bateriový okenní vysavač WV 2 Plus
Náš bateriový okenní vysavač WV 2 Plus byl zvolen odborným časopisem "baumarktmanager" za "Výrobek roku 2014/2015" v kategorii BYDLENÍ!
Vítěz testu časopisu ETM-Testmagazin: Parní čistič SC 1
Parní čistič Kärcher SC 1 Premium Floor Kit zvítězil v testu časopisu ETM-Testmagazin (vydání 03/2015).
Stejně tak jsme po kladné zkoušce stejnodruhových konstrukcí získali odpovídající výsledek i pro parní čistič SC 1 Floor Kit.
"BestOf Heimwerker Praxis 2015": Vysokotlaký čistič K 4 Premium eco!ogic Home
Vysokotlaký čistič Kärcher K 4 Premium eco!ogic Home obdržel vytoužené ocenění "BestOf Heimwerker Praxis 2015" časopisu "Heimwerker-Praxis 1/2015".
Ocenění 2014
Ocenění Kauftipp pro vysokotlaké čističe K 2.100 / K 2.120
Vysokotlaké čističe K 2.100/K 2.120 byly oceněny časopisem "MOTORRAD 1/14" jako Kauftipp.
Velmi dobře: Vysokotlaký čistič K 4 Premium eco!ogic Home
Testový časopis "Heimwerker Praxis Test" ohodnotil vysokotlaký čistič K 4 Premium eco!ogic Home známkou "velmi dobře".
Ocenění PREISTIPP pro vysokotlaký čistič K 4 Premium eco!ogic Home
Vysokotlaký čistič K 4 Premium eco!ogic Home získal v testu časopisu "Heimwerker Praxis Test" v kategorii Třída Top pečeť "PREISTIPP".
Vítěz testu: Bateriový okenní vysavač WV 2 Premium
Bateriový okenní vysavač WV 2 Premium wbyl ve srovnávacím testu tří okenních vysavačů oceněn časopisem "Haus & Garten Test" známkou "velmi dobře".
Velmi dobře: Bateriový okenní vysavač WV 2 Plus
Časopis "ETM TESTMAGAZIN" udělil ve svém testu "Ve srovnání 5 elektronických okenních čističů", zveřejněném ve vydání Květen 05/2014 N° 105, bateriovému okennímu vysavači WV 2 Plus známku "velmi dobře".
Ocenění iF Design Award 2014
Náš vysokotlaký čistič K 2.900 a vysavač s vodním filtrem DS 6.000 byly vyznamenány oceněním iF Product Design Award.
Ocenění reddot Design Award 2014 Best of Best
Produktová řada tlakových čerpadel BP 2 - BP 7 a bateriový okenní vysavač WV 2 společnosti Kärcher vyhrály ocenění reddot Design Award 2014 Best of Best.
Velmi dobře: Bateriový okenní vysavač WV 2
Časopis "TECHNIK ZU HAUSE.de" udělila v praktickém testu bateriovému okennímu vysavači WV 2 společnosti Kärcher známku "velmi dobře".
Vřele doporučeno: Vysokotlaké čističe K 2.120 a K 2 Compact
V testu vysokotlakých čističů časopisu "auto motor sport" porotu přesvědčily vysokotlaké čističe společnosti Kärcher K 2.120 a K2 Compact a získaly pečeť "Vřele doporučeno".
Vítěz testu: Vysokotlaký čistič K 7 Premium eco!ogic Home
Vysokotlaký čistič Kärcher K 7 Premium eco!ogic Home se stal vítězem testu časopisu "Stiftung Warentest" s hodnocením DOBŘE (2,0).
Dobře: Vysokotlaký čistič K 5 Compact
Časopis "Stiftung Warentest" ohodnotil vysokotlaký čistič Kärcher K 5 Compact známkou DOBŘE (2,2).
Dobře: Univerzální hadicová spojka Premium
V praktickém testu časopisu "selbst ist der Mann" obdržela univerzální hadicová spojka Premium známku "Dobře" (1,5).
Doporučení: Univerzální hadicová spojka
V praktickém testu časopisu "selbst ist der Mann" dosáhla univerzální hadicová spojka známky "Velmi dobře" (1,3) a pečeti "Doporučení".
Dobře: Aktivní žehlicí prkno Kärcher AB 1000
Ve vydání Říjen 10/2014 N° 110 časopisu "ETM TESTMAGAZIN" bylo testováno naše Aktivní žehlicí prkno Kärcher AB 1000 a ohodnoceno známkou "dobře".
DOBŘE: Vysokotlaký čistič K 5 Compact Home
Ve vydání 6/2014 časopisu "Heimwerker Praxis" byl testován vysokotlaký čistič K 5 Compact Home a byl ohodnocen známkou 1,4.
Kampaň Stromsparinitiative (Kampaň za úsporu proudu): Vysavač VC 6 Premium
Vysavač VC 6 Premium zvítězil v praktickém testu vysavačů kampaně "Die Stromsparinitiative" (Kampaň za úsporu proudu).