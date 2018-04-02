Tipy pro snadný úklid domácnosti
Zhruba 3,20 hod. týdně věnují lidé po celém světě úklidu, jak ukázala studie zkoumající úklidové zvyklosti ve světě, kterou si nechala zpracovat společnost Kärcher. Využívají přitom všelijakých čističů nebo čisticích prostředků. Bez ohledu na to, zda se jedná o práce uvnitř domu nebo venku, s pomocí tipů pro správné použití jde práce hned rychleji od ruky a člověk získá více času na hezké věci v životě.
Praktické tipy, triky a pokyny k použití pro úklid domácnosti
Zde najdete spoustu tipů a příkladů, jak dát domácnost do pořádku. Ať již pomocí vysokotlakého čističe nebo prachovky, máme všechny informace, jak správně a rychle uklidit.
Tipy pro úklid bytu
5 tipů pro čisté bydlení s domácími mazlíčky
Domácí zvířata přinášejí do vlastních čtyř stěn nejen život, ale občas i trochu nepořádku. Ať již máte psa, který zablácenými tlapkami přejde po čerstvě vytřené podlaze, kočku, která vyhazuje potravu kolem misky nebo morče, které běhá po kleci, a chlupy z něho odletují po celém bytě.
Tipy jak zabránit hromadění prachu a nečistot v bytě
Kdo by to neznal? Sotva utřeme prach v celém bytě, začne se na nábytku a podlahách usazovat nová šedá vrstva. A práce začne znovu od začátku. To může být pěkně frustrující. Není divu, že tuto činnost v domácnosti nemá nikdo rád. Zde najdete několik tipů, jak zvítězit nad nečistotami.
Tipy pro venkovní prostory
Před zimou: Úklid domu a zahrady
Léto končí, teplé dny na terase jsou sečteny a v zahradě již toho není moc na práci. Právě teď je správný čas, kdy připravit zahradní nábytek a nářadí na zimní odpočinek. Ukážeme vám jak na to!
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