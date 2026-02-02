Ruční vysavač CVH Anniversary Edition
Výkonný a vždy připravený k použití díky dobíjecí baterii a nabíjení přes USB-C: s flexibilním ručním vysavačem CVH 3 už nebudou nečistoty problémem - doma ani v autě.
Výkonný pomocník pro každodenní použití: ruční vysavač CVH 3 na baterie účinně odstraňuje všechny druhy nečistot, jako jsou vlasy, drobky a prach, aniž by zanechal stopy - na jakémkoli povrchu, v jakémkoli prostoru, dokonce i v úzkých místech. Omyvatelný dvoustupňový filtrační systém, který se skládá z jemné ocelové síťky na hrubé nečistoty a vlasy a následného HEPA filtru (EN 1822:1998), zajišťuje mimořádnou čistotu odsávaného vzduchu. Další výhody: vysoký sací výkon a delší životnost díky tichému BLDC motoru, kompaktní a lehká konstrukce přístroje, dva stupně sání s dobou provozu na baterii až 20 minut. Díky pohodlné možnosti nabíjení přes USB-C je vysavač vhodný zejména do auta a na kempování/karavaning.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoký čisticí výkon díky BLDC motoruVysoký sací výkon pro všechny typy menších úklidových prací díky BLDC motoru.
Volba mezi dvěma režimyMinimální režim pro dlouhou dobu chodu (max. 20 min), maximální režim pro vysoký sací výkon.
Komfortní nabíjeníNabíjecí zásuvka USB typu C na zařízení umožňuje flexibilní nabíjení i na cestách, např. v autě nebo v powerbance.
Lehký a kompaktní
- Bez námahy provádějte drobné každodenní úklidové práce.
Připraveno k okamžitému použití
- Lze použít kdykoli a kdekoli díky kompaktnímu designu a jednoduchému použití příslušenství.
Dvoustupňový filtrační systém
- Ideální kombinace jemné ocelové síťoviny na hrubé nečistoty a chlupy, stejně jako HEPA filtr (EN 1822:1998).
Omyvatelný filtr a nádoba na prach
- Snadno se čistí pod tekoucí vodou a lze jej znovu použít.
Praktické doplňky
- Vhodné pro choulostivé povrchy a těžko dostupná místa.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Nádrž (l)
|0,15
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|78
|Příkon (W)
|max. 100
|Doba chodu v režimu minimálního výkonu (min)
|20
|Doba chodu v režimu maximálního výkonu (min)
|9
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|7,2
|Napětí (V)
|7,2
|Kapacita baterie (Ah)
|2,5
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (h)
|4
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 76 x 76
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Kabel USB 5 V / 2 A + adaptér (po 1 ks)
- Štěrbinová hubice 2 v 1
- Typ filtru HEPA: HEPA filtr
- Úložná vak
Vybavení
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Oblasti použití
- Čalouněný nábytek, židle, matrace, pelíšky a koše pro domácí zvířata v domácnosti.
- Ideální pro vysávání povrchů, jako jsou police na knihy, pohovky, stoly atd.
- Čalounění
Příslušenství
Náhradní díly CVH Anniversary Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
