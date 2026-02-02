Zemní kolík

Zemní kolík pro boxy na hadici Kärcher pro flexibilní umístění kdekoli na zahradě. Box na hadici lze na zemním trnu otáčet o 360° pro maximální volnost pohybu.

Zemní kolík lze umístit kamkoli. Jednoduše se zašroubuje do země a díky robustnímu kovovému hrotu zajišťuje mimořádně stabilní držení. Díky integrované vodováze v zemním hrotu jej lze namontovat i na nerovném terénu. Díky inovativní technologii FlexChange lze box na hadici na zemní bodec umístit snadno a bez použití nářadí. Díky poloměru otáčení 360° je navíc možné dosáhnout s hadicí do každého koutu zahrady a zaručit tak maximální volnost pohybu při zalévání.

Charakteristické znaky a výhody
Zemní kolík: Vodováha
Vodováha
Integrovaná vodováha umožňuje přišroubování zemního hrotu ve svislé poloze, a to i na nerovném terénu.
Zemní kolík: Box na zahradní hadici s 360° aplikací
Box na zahradní hadici s 360° aplikací
Box na hadici je namontován na zemním kolíku a lze jej otáčet o 360° kolem vlastní osy, což umožňuje pohodlné zavlažování v každém rohu zahrady bez zalomení hadice.
Zemní kolík: Jednoduchá instalace
Jednoduchá instalace
Zemní hrot lze snadno zašroubovat do země v požadované poloze pomocí dvou šroubováků jako pák.
Spolehlivé držení
  • Robustní kovové vřeteno zajišťuje mimořádně stabilní uchycení v zemi.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 190 x 190 x 487
Zemní kolík
Zemní kolík
Zemní kolík

Videa

Oblasti použití
  • Zahrada
  • Trávník
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka