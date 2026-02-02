Bezzávitový adaptér pro venkovní vodovodní kohoutek

Adaptér je ideální pro bezzávitové kohouty s vnějším průměrem 15 až 20 mm. Kompatibilní se všemi systémy click.

Robustní bezzávitový kohoutový adaptér se používá k připojení hadic s konektory k bezzávitovým kohoutům. Díky redukci lze elegantně pokrýt vnější průměry 15 až 20 mm. Lze je instalovat bez použití nářadí pouhým připevněním křídlového šroubu k nerezové hadicové svorce. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Pro kohoutky bez závitu
  • Pro univerzální použití.
Redukce
  • Pohodlné připojení k vodovodním kohoutkům s vnějším průměrem 15 až 20 mm.
Křídlový šroub z nerezové oceli
  • Snadná instalace bez použití nářadí.
Zacvakávací systém
  • Kompatibilní se všemi standardními click systémy.
Specifikace

Technické údaje

Vnější průměr (mm) 15 / 20
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 62 x 58 x 50

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro čištění zahradního nářadí