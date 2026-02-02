Bezzávitový adaptér pro venkovní vodovodní kohoutek
Adaptér je ideální pro bezzávitové kohouty s vnějším průměrem 15 až 20 mm. Kompatibilní se všemi systémy click.
Robustní bezzávitový kohoutový adaptér se používá k připojení hadic s konektory k bezzávitovým kohoutům. Díky redukci lze elegantně pokrýt vnější průměry 15 až 20 mm. Lze je instalovat bez použití nářadí pouhým připevněním křídlového šroubu k nerezové hadicové svorce. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Pro kohoutky bez závitu
- Pro univerzální použití.
Redukce
- Pohodlné připojení k vodovodním kohoutkům s vnějším průměrem 15 až 20 mm.
Křídlový šroub z nerezové oceli
- Snadná instalace bez použití nářadí.
Zacvakávací systém
- Kompatibilní se všemi standardními click systémy.
Specifikace
Technické údaje
|Vnější průměr (mm)
|15 / 20
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|62 x 58 x 50
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro čištění zahradního nářadí