Dvojcestná spojka
Dvojcestná spojka pro přesné spojení dvou hadic. Robustní kvalita a atraktivní design.
Základem efektivního zavlažování jsou spolehlivé vodovodní přípojky, hadicové spojky a hadice. Proto společnost Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství pro spojování, rozpojování a opravy zavlažovacích systémů, jako je například dvojcestná spojka pro přesné spojení dvou hadic. Oboustrannou spojku lze univerzálně použít se všemi standardními zahradními hadicemi a přesvědčí robustní kvalitou a ergonomickým designem pro jednoduchou manipulaci. Dvojcestná spojka je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní design
- Garantovaná robustnost
Ke spojení 2 hadic
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|51 x 36 x 36
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí