Dvojcestná spojka

Dvojcestná spojka pro přesné spojení dvou hadic. Robustní kvalita a atraktivní design.

Základem efektivního zavlažování jsou spolehlivé vodovodní přípojky, hadicové spojky a hadice. Proto společnost Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství pro spojování, rozpojování a opravy zavlažovacích systémů, jako je například dvojcestná spojka pro přesné spojení dvou hadic. Oboustrannou spojku lze univerzálně použít se všemi standardními zahradními hadicemi a přesvědčí robustní kvalitou a ergonomickým designem pro jednoduchou manipulaci. Dvojcestná spojka je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní design
  • Garantovaná robustnost
Ke spojení 2 hadic
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 51 x 36 x 36
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí