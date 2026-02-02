Dvoucestná spojka

Dvoucestná spojka pro přesné spojení dvou hadic. Robustní kvalita a atraktivní design.

Intaktní přípojky k vodovodnímu kohoutku, hadicové spojky a hadice jsou základem efektivního zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství ke spojování, oddělování a opravování zavlažovacích systémů - např. dvoucestnou spojku pro přesné spojení dvou hadic. Dvoucestná spojka je univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice a získá si vás svou robustní kvalitou a ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Dvoucestná spojka je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní design
  • Garantovaná robustnost
Ke spojení 2 hadic
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 51 x 36 x 36
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
