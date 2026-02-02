Dvoucestný rozdělovač

Dvoucestný rozdělovač se 2 nezávislými, jednotlivě regulovatelnými vodními přípojkami. Ideální pro připojení dvou hadic na jeden vodovodní kohoutek (G3/4-kohoutový přípoj, G1/2-redukční kus)

Vysoce kvalitní dvoucestný rozdělovač s kohoutovou přípojkou G3/4 a redukčním kusem G1/2 pro zavlažování až se dvěma hadicemi současně. Dvoucestný rozdělovač Kärcher je vybaven dvěma kohoutovými přípojkami se dvěma nezávislými, plynulými regulátory a vyznačuje se optimalizovaným průtokem vody. Je univerzálně použitelný ve spojení se všemi běžnými zahradními hadicemi a přesvědčí Vás svou kvalitou, robustností a ergonomickým designem pro příjemnou a snadnou manipulaci. Převlečná matice s robustním vnitřním závitem zaručí jednoduché a pohodlné upevnění na vodovodním kohoutku. Dvoucestný rozdělovač je kompatibilní s většinou dostupných připojovacích zacvakávacích systémů.

Charakteristické znaky a výhody
Dva na sobě nezávisle regulovatelné vývody vody
  • Oddělené používání dvou vodních vývodů z jednoho vodovodního kohoutku.
S integrovaným předsazeným filtrem
  • Pro obzvláště dlouhou životnost.
Převlečná matice
  • Snadné upevnění na vodovodní kohoutky se závitem 3/4" nebo 1/2".
Specifikace

Technické údaje

Velikost závitu G3/4 + G1/2
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 50 x 126 x 78

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro čištění zahradního nářadí
