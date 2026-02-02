G3/4 přípojka

G3/4 přípojka ke spojení hadicových spojek a např. postřikovačů (s vnitřním závitem).

Intaktní přípojky k vodovodnímu kohoutku, hadicové spojky a hadice jsou základem efektivního zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství ke spojování, oddělování a opravování zavlažovacích systémů - např. přípojku G3/4 ke spojení hadicových spojek kupříkladu s postřikovači (s vnitřním závitem). Přípojka G3/4 je univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice a získá si vás svým ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Přípojka je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Zacvakávací systém
  • Lze kombinovat se všemi běžnými systémy typu hook-and-loop.
Specifikace

Technické údaje

Velikost závitu G3/4
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 39 x 39 x 30
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro čištění zahradního nářadí
