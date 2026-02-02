Mosazná hadicová spojka 3/4
Kvalitní mosazná hadicová spojka. Komfortní gumový kroužek na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Vhodné pro hadice 3/4". Systém klipu vhodný pro všechny známé značky!
Vysoce kvalitní mosazná hadicová spojka pro 3/4" hadice s komfortním gumovým kroužkem na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování!
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní mosazná spojka hadice
- Robustnost a dlouhá životnost
Komfortní gumový kroužek na rukojeti
- Pro snazší manipulaci a lepší fixaci
Vhodná pro hadice 3/4"
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|3/4″
|Barva
|mosaz
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|52 x 39 x 39
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
