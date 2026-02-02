Mosazná kohoutová přípojka G1
Robustní mosazná kohoutová přípojka pro poloprofesionální nasazení. Komfortní umělohmotný kroužek pro lepší fixaci a jednoduchou manipulaci. Vhodné pro kohouty se závitem G1. Systém klipu vhodný pro všechny známé značky!
Vysoce kvalitní mosazná kohoutová přípojka G1 s komfortním gumovým kroužkem na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování!
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní mosazná přípojka na vodovodní kohoutek
- Robustnost a dlouhá životnost
Komfortní gumový kroužek na rukojeti
- Pro snazší manipulaci a lepší fixaci
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G1
|Barva
|mosaz
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|40 x 43 x 43
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
