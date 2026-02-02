Mosazná kohoutová přípojka G1

Robustní mosazná kohoutová přípojka pro poloprofesionální nasazení. Komfortní umělohmotný kroužek pro lepší fixaci a jednoduchou manipulaci. Vhodné pro kohouty se závitem G1. Systém klipu vhodný pro všechny známé značky!

Vysoce kvalitní mosazná kohoutová přípojka G1 s komfortním gumovým kroužkem na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování!

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní mosazná přípojka na vodovodní kohoutek
  • Robustnost a dlouhá životnost
Komfortní gumový kroužek na rukojeti
  • Pro snazší manipulaci a lepší fixaci
Specifikace

Technické údaje

Velikost závitu G1
Barva mosaz
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 40 x 43 x 43

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
