Mosazná třícestná spojka
Vysoce kvalitní, robustní mosazná třícestná spojka k propojení tří hadic. Umožňuje položit dvě na sobě nezávislá hadicová vedení.
Vysoce kvalitní, robustní mosazná třícestná spojka k propojení tří hadic. Umožňuje položit dvě na sobě nezávislá hadicová vedení. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá svou kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
3-cestná spojka
- Rychlospojka tří hadic umožňuje položit dvě nezávislá vedení hadice
Z mosazi
- Kvalitní spojka s dlouhou životností
Zacvakávací systém
- Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|15 x 55 x 60
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
