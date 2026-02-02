Mosazná třícestná spojka

Vysoce kvalitní, robustní mosazná třícestná spojka k propojení tří hadic. Umožňuje položit dvě na sobě nezávislá hadicová vedení. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá svou kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
3-cestná spojka
  • Rychlospojka tří hadic umožňuje položit dvě nezávislá vedení hadice
Z mosazi
  • Kvalitní spojka s dlouhou životností
Zacvakávací systém
  • Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 15 x 55 x 60
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
