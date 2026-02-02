Přípojka ke kohoutu G1 s redukcí G3/4
Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G1 s redukcí G3/4 k připojení na dvě velikosti závitů. Ideální pro připojení k zahradním čerpadlům Kärcher. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.
Intaktní přípojky k vodovodnímu kohoutku, hadicové spojky a hadice jsou základem efektivního zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství ke spojování, oddělování a opravování zavlažovacích systémů - např. robustní přípojku ke kohoutku G1 s redukcí G3/4. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Univerzální opravka hadic je použitelná pro všechny běžné zahradní hadice a získá si vás svým ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Je ideálním řešením pro spojení nebo opravu dvou hadic. Přípojka ke kohoutku G1 s redukcí G3/4 je vhodná zejména pro připojení k zahradním čerpadlům Kärcher a je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Velmi robustní
- Garantovaná robustnost
Redukce
- Umožňuje připojení na 2 velikosti závitů
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G3/4 + G1
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|46 x 39 x 39
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
