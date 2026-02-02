Sada hadicových spojek 1/2", 5/8"

Sada spojek s 1 x hadicovou spojkou 1/2„, 5/8“ a 1 x hadicovou spojkou 1/2„, 5/8“ s Aqua Stopem

Sada hadicových spojek usnadňuje připojování, odpojování a opravy zavlažovacích systémů. Obsahuje 1 x hadicovou spojku 1/2„, 5/8“ a 1 x hadicovou spojku 1/2„, 5/8“ s Aqua Stopem. Flexibilní připojovací systém výrazně usnadňuje zavlažování malých i velkých zahrad a ploch, protože spolehlivé vodovodní adaptéry a hadicové spojky jsou základem dobrého zavlažovacího systému.

Charakteristické znaky a výhody
Aqua stop
  • Odpojení trysek, stříkacích pistolí atd. bez namočení
Ergonomický design
  • Pro snadnou manipulaci
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″ / 5/8″
Barva žluté barvy.
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 61 x 36 x 36
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Kácení malých stromů
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí