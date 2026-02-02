Sada hadicových spojek 1/2", 5/8"
Sada spojek s 1 x hadicovou spojkou 1/2„, 5/8“ a 1 x hadicovou spojkou 1/2„, 5/8“ s Aqua Stopem
Sada hadicových spojek usnadňuje připojování, odpojování a opravy zavlažovacích systémů. Obsahuje 1 x hadicovou spojku 1/2„, 5/8“ a 1 x hadicovou spojku 1/2„, 5/8“ s Aqua Stopem. Flexibilní připojovací systém výrazně usnadňuje zavlažování malých i velkých zahrad a ploch, protože spolehlivé vodovodní adaptéry a hadicové spojky jsou základem dobrého zavlažovacího systému.
Charakteristické znaky a výhody
Aqua stop
- Odpojení trysek, stříkacích pistolí atd. bez namočení
Ergonomický design
- Pro snadnou manipulaci
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″ / 5/8″
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|61 x 36 x 36
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Kácení malých stromů
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí