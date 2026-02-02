Sada o-kroužků

Sada o-kroužků se skládá z 6 těsnicích kroužků (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) a filtru postřikovače.

ntaktní kohoutové přípojky, hadicové spojky a hadice jsou fundamentem pro efektivní zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství pro spojování, oddělení a opravení zavlažovacích systémů. Např. sada o-kroužků se 6 těsnicími kroužky (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) a filtrem postřikovače. Těsnicí sada je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a všech běžných západkových systémů.

Charakteristické znaky a výhody
1 filtr sprinkleru
6 těsnicích kroužků (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm)
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 17 x 17 x 3
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí