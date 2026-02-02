Sada o-kroužků
Sada o-kroužků se skládá z 6 těsnicích kroužků (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) a filtru postřikovače.
Charakteristické znaky a výhody
1 filtr sprinkleru
6 těsnicích kroužků (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm)
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|17 x 17 x 3
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí