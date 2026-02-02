Sada těsnění
Sada těsnění se 3 těsnicími kroužky (2x pro G3/4, 1x pro G1). Vč. předfiltru pro G3/4- kohoutové přípojky.
Intaktní kohoutové přípojky, hadicové spojky a hadice jsou fundamentem pro efektivní zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství pro spojování, oddělení a opravení zavlažovacích systémů. Např. těsnicí sada se 3 těsnicími kroužky (2x pro G3/4, 1x pro G1). Dodatečně obsahuje těsnicí předfiltr pro G3/4- kohoutové přípojky. Těsnicí sada je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a všech běžných západkových systémů.
Charakteristické znaky a výhody
1 předsazený filtr pro přípojky na vodovodní kohoutek G3/4
- Pro rychlé spojení se zahradní hadicí
3 těsnicí kroužky (2x pro G3/4, 1x pro G1)
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G3/4 + G1
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|30 x 30 x 3
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí