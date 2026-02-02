Trojcestný rozdělovač
Trojcestný rozdělovač se 3 nezávislými, jednotlivě regulovatelnými vodními přípojkami. Ideální k připojení tří hadic na jeden vodovodní kohout. (G1-kohoutový přípoj G3/4-redukční kus.)
Vysoce kvalitní trojecestný rozdělovač Kärcher s kohoutovou přípojkou G1 a redukčním kusem G3/4 pro zavlažování až se třemi hadicemi současně. Trojcestný rozdělovač je vybaven třemi kohoutovými přípojkami se třemi nezávislými, plynulými regulátory a vyznačuje se optimalizovaným průtokem vody. Je univerzálně použitelný ve spojení se všemi běžnými zahradními hadicemi a přesvědčí Vás svou kvalitou, robustností a ergonomickým designem pro příjemnou a snadnou manipulaci. Převlečná matice s robustním vnitřním závitem zaručí jednoduché a pohodlné upevnění na vodovodním kohoutku. Trojcestný rozdělovač je kompatibilní s většinou dostupných připojovacích zacvakávacích systémů.
Charakteristické znaky a výhody
Tři na sobě nezávisle regulovatelné vývody vody
- Samostatné užívání tří vodních vývodů na jednom vodovodním kohoutku.
S integrovaným předsazeným filtrem
- Pro obzvláště dlouhou životnost.
Převlečná matice
- Snadné upevnění na vodovodní kohoutky se závitem 1" nebo 3/4".
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|60 x 22 x 180
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro čištění zahradního nářadí
