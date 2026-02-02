Univerzální hadicová opravka
Univerzální hadicová opravka pro všechny běžné zahradní hadice. Pro spojení nebo opravu dvou hadicových kusů -Ergonomický design pro snadnou manipulaci.
Intaktní kohoutové přípojky, hadicové spojky a hadice jsou základem pro efektivní zavlažování. Proto firma Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství na propojení, odpojení a opravu zavlažovacích systémů. Příkladem může být univerzální opravka hadic. Univerzální opravku hadic můžete použít pro všechny běžné zahradní hadice a budete překvapeni jejím ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Ideální řešení pro spojení nebo opravu dvou hadicových kusů. Univerzální opravka hadic je kompatibilní se třemi nejběžnějším průměry hadic.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
- Pro snadnou manipulaci.
Lze použít kdekoli
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Ke spojení nebo opravě 2 hadic
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 39 x 39
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
