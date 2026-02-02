Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem

Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.

Spojit, odpojit a opravit - jak snadné s praktickou a ergonomickou univerzální hadicovou spojkou Kärcher Plus s Aqua stopem vybavenou s rukojetí z měkkého plastu pro obzvláště komfortní manipulaci. Flexibilní zástrčkový systém výrazně zjednodušuje zavlažování malých a větších zahrad a ploch. Funkční kohoutové přípojky a hadicové spojky jsou základním stavebním kamenem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry zahradních hadic a všemi dodávanými západkovými systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Aqua stop
  • Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Úchyty z měkkého plastu
  • Pro snadnou manipulaci.
Zacvakávací systém
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva žluté barvy.
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 42 x 42
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
