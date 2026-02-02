Univerzální hadicová spojka Premium
Univerzální kovová hadicová spojka Premium. Upevnění hadice je vyrobeno z nedokorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.
Spojit, odpojit a opravit - jak snadné s vysoce kvalitní univerzální hadicovou spojkou Kärcher Premium. Spojka je vyrobena z nekorodujícího hliníku a vybavena rukojetí z měkkého plastu pro obzvláště komfortní manipulaci. Flexibilní zástrčkový systém výrazně zjednodušuje zavlažování malých a větších zahrad a ploch. Funkční kohoutové přípojky a hadicové spojky jsou základním stavebním kamenem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka Premium je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry zahradních hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Úchyty z měkkého plastu
- Pro snadnou manipulaci.
Upevnění hadice z korozi odolného hliníku
- Garantovaná robustnost
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 39 x 40
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
OCENĚNÍ
Dobře pro univerzální hadicovou spojku Premium
Univerzální hadicová spojka obdržela od časopisu "selbst ist der Mann" v praktické části testu známku "dobře" (1,5).
