Univerzální hadicová spojka s Aqua Stopem

Univerzální hadicová spojka s Aqua Stopem. Ergonomický design pro pohodlnou manipulaci.

Snadné připojování, odpojování a opravy - s praktickou a ergonomickou univerzální hadicovou spojkou Kärcher s Aqua Stopem. Systém flexibilních koncovek výrazně zjednodušuje zavlažování malých i velkých zahrad a ploch. Protože funkční vodovodní přípojky a hadicové spojky jsou základem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Aqua stop
  • Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Ergonomický design
  • Pro snadnou manipulaci.
Zacvakávací systém
  • Kompatibilní se všemi známými značkami.
Univerzální (1/2", 5/8", 3/4")
  • Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva žluté barvy.
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 33 x 45
Univerzální hadicová spojka s Aqua Stopem
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí