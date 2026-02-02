Vnitřní kohoutkový adaptér
Přípojka k vodovodnímu kohoutku pro vnitřní armatury. Umožňuje napojení jedné zahradní hadice v domě. Jednoduchá fixace díky vnitřnímu závitu z mosazi s robustní ochranou závitu.
Intaktní přípojky k vodovodnímu kohoutku, hadicové spojky a hadice jsou základem efektivního zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství ke spojování, oddělování a opravování zavlažovacích systémů - např. přípojku k vodovodnímu kohoutku pro vnitřní armatury pro připojení jedné zahradní hadice v domě. Přípojka ke kohoutku pro vnitřní armatury je univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice a získá si vás svou robustní kvalitou a ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Robustní vnitřní závit z mosazi s ochranou závitu zaručuje snadnou fixaci. Přípojka ke kohoutku je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Fixace mosazným vnitřním závitem
- Garantovaná robustnost
Ochrana závitu
- K lehké fixaci
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G3/4
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|54 x 34 x 34
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro čištění zahradního nářadí
