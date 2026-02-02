Držák na stěnu pro zahradní sprchu
Praktický držák na stěnu pro bezpečné a přehledné uložení zalévacích tyčí nebo využití zahradní sprchy.
Na kompaktní držák na stěnu perfektně upevníte zalévací tyče a můžete je tak využít jako zahradní sprchu. Samozřejmě ho využijete i jako bezpečné úložiště na zalévací tyče a trubky na vnitřních zdech. Držák na zeď je vhodný pro průměr trubky mezi 16 - 20 mm. Hmoždinky a šrouby jsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro trubky s průměrem 16 - 20 mm
- Flexibilní použití.
Dodávka včetně hmoždin a šroubů
- Okamžitě připravený ke spuštění: v sadě jsou obsaženy všechny systémově relevantní díly.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 86 x 146
Oblasti použití
- Bazén
