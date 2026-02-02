Zalévací tyč Plus
Robustní zalévací tyč s vynikajícím vybavením. S postřikovací hlavicí 180° a 6 obrysy postřiku. Mnohostranná - od zavlažování až po postřik nad hlavou. Menší až střední plochy.
Ergonomická zalévací tyč Plus Kärcher je mistrovským dílem s ohledem na perfekcionismus a komfort. Její mnohostrannost z ní dělá opravdový univerzální multitalent. Zalévací tyč Plus je ideální k zavlažování malých a středně velkých ploch a zahrad. Zalévací tyč Vám přináší pohodlnou a komfortní práci – od zavlažování půdy až po práci nad hlavou (např. zavlažování závěsných květináčů). Povedená kombinace designu, prvotřídní funkčnosti a perfektní ergonomie vás přesvědčí na celé čáře a vytváří tak ze zalévací tyče Plus ideální pracovní nástroj i pro delší pracovní intervaly. Zkrátka se jedná o ideální řešení pro práci na zahradě. Zavlažovací postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dodávanými západkovými systémy. Vybavení: pohyblivá postřikovací hlavice (180°), nastavení průtoku vody pouze jednou rukou (vč. funkce zap./vyp), komfortní zavěšení a 6 obrysů postřiku.
Charakteristické znaky a výhody
6 obrysů postřikuFlexibilně a univerzálně použitelný.
Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFFPro snadnou a pohodlnou manipulaci
Pohyblivá nástřiková hlavice (180°)Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Komfortní možnost zavěšení
- Dobré uložení
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|850 x 150 x 66
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: rozprašovací mlha
- Vzor postřiku: horizontální plochý proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Vzor postřiku: postřikovač
- Vzor postřiku: vertikální plochý proud
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Kácení malých stromů
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
Příslušenství
