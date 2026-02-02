Zalévací tyč Premium

Robustní zalévací tyč Premium s dlouhou životností v kovovém provedení v TOP výbavě. K zavlažování malých/středních ploch. Mnohostranné využití - od zalévání zeminy až po zavěšené květináče.

Ergonomická zalévací tyč Kärcher Premium je mistrovským dílem, co se týče dokonalosti a komfortu. Její možnosti mnohostranného využití z ní dělají mnohostranného všeuměla a univerzální multitalent. Zalévací tyč Premium je vhodná pro menší a středně velké plochy a zahrady. Od zalévání půdy až po práci nad hlavou (např. pro zalévání zavěšených květin) umožňuje teleskopická zalévací tyč pohodlnou práci. Povedená kombinace elegantního designu, prvotřídní funkčnosti a perfektní ergonomie přesvědčí na celé čáře a dělá ze zalévací tyče Premium Kärcher ideální pracovní nástroj i pro delší práci. Zkrátka jedná se o ideální řešení pro zalévání. Zavlažovací postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými západkovými systémy. Detaily vybavení: pohyblivá postřikovací hlava (180°), teleskopická tyč (70-105 cm), nastavení množství vody jednou rukou (vč. funkce ON/OFF), komfortní možnost zavěšení a 6 zavlažovacích režimů.

Charakteristické znaky a výhody
Zalévací tyč Premium: 6 obrysů postřiku
6 obrysů postřiku
Pro zavlažování dle potřeby
Zalévací tyč Premium: Teleskopická tyč (70-105 cm)
Teleskopická tyč (70-105 cm)
Pro všechna použití
Zalévací tyč Premium: Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF
Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF
Pro snadnou a pohodlnou manipulaci
Pohyblivá nástřiková hlavice (180°)
  • Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Komfortní možnost zavěšení
  • Dobré uložení
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 780 x 150 x 66

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: rozprašovací mlha
  • Vzor postřiku: horizontální plochý proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Vzor postřiku: postřikovač
  • Vzor postřiku: vertikální plochý proud
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
