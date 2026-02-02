Zavlažovací pistole multifunkční Plus
Multifunkční postřikovací pistole Plus je vhodná i pro náročné zavlažování. Čtyři obrysy postřiku, pohodlná otočná rukojeť a membránová technologie s ochranou proti kapající vodě.
Náročné úkoly při zavlažování rostlin s různými požadavky zvládnete snadno s multifunkční zavlažovací pistolí Plus. Společností Kärcher nově vyvinutá membránová technologie zaručuje ochranu proti kapající vodě u postřikovací hlavy, a to při každém použití – i během změny nastavení obrysu postřiku. V případě potřeby membránu sprchového kotouče jednoduše vyjmete a vyčistíte – tak budete dosahovat stále těch nejlepších výsledků zalévání. Otočná rukojeť, se kterou nastavíte spouštěč s aretací dopředu nebo dozadu, umožňuje individuální uživatelský komfort. Tato zavlažovací pistole navíc disponuje 4 možnými nastaveními obrysu postřiku: sprchou, bodovým a plochým paprskem a jemným mlžením. Mlžení je vhodné pro šetrné zavlažování křehkých rostlin, zatímco květinové a rostlinové záhony se v ideálním případě zavlažují sprchou. Pro drobné úklidové práce na zahradě doporučujeme použití bodového paprsku. Skrze jednou rukou ovladatelný regulační ventil lze podle potřeby přizpůsobit průtok vody. Zahradní postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální membránová technologie
- Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.
Otočná rukojeť
- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Čtyři volitelné obrysy postřiku s funkcí zacvaknutí: sprcha, horizontální plochý paprsek, perličkový paprsek, mlžení
- Pro každou oblast použití ten správný obrys postřiku.
Prvky z měkkého plastu
- Pro protiskluznost, větší komfort a ochranu před poškozením.
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Odnímatelný sprchový kotouč
- Pro čištění membrány a ucpaných trysek.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|240 x 70 x 127
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 4
- Otočná rukojeť
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Prvky z měkkého plastu
- Vzor postřiku: rozprašovací mlha
- Vzor postřiku: horizontální plochý proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Vzor postřiku: postřikovač
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
- Na očištění od listů
- Pro šetrné zavlažování křehkých rostlin jako např. sazeniček
- Živé ploty, keře
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací pistole multifunkční Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.